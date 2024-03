Amerikansk skip på vei med utstyr til Gaza

Et amerikansk logistikkfartøy har satt kursen mot Middelhavet med det første utstyret til å bygge en nødhjelpshavn ved Gazastripen. Skipet – General Frank S. Besson Jr. – har reist fra Langley-Eustis-basen i Virginia, opplyser Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) i natt.

Det har også med seg humanitær hjelp, ifølge Centcom. Avreisen fra USA skjer under 36 timer etter at president Joe Biden i sin State of the Union-tale bekreftet planene om å levere nødhjelp til Gaza fra sjøsiden.

Biden har ikke gitt opp håpet om våpenhvile

– Det er alltid mulig, sier USAs president Joe Biden om utsiktene for en Gaza-våpenhvile. Biden forteller i et intervju med MSNBC at han ikke har gitt opp håpet om en våpenhvile innen muslimenes hellige fastemåned begynner. Det skjer enten i dag eller mandag.

I intervjuet sier den amerikanske presidenten at han mener statsminister Benjamin Netanyahu «skader Israel mer enn han hjelper Israel» med sin tilnærming til krigen mot Hamas.

Spesialenheten skal etterforske våpenhendelse i Oslo

Spesialenheten opplyste i natt at de skal etterforske hendelsen der en polititjenesteperson ble skadd i forbindelse med et vaktholdsoppdrag ved synagogen i Oslo, der et våpen skulle tømmes for ammunisjon. Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen.

Kripos er anmodet om å bistå Spesialenheten med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Tjenestepersonen ble eyyet hendelsen brakt til sykehus, og skal etter det Spesialenheten kjenner til være bevisst og våken.

Fire biler sto i brann på Helsfyr i Oslo

I alt fire biler sto i brann på Helsfyr i natt. Ifølge NTBs fotograf på stedet er to av bilene så godt som utbrent. Politiet opplyser at brannårsaken foreløpig er ukjent, men at de jobber ut ifra flere hypoteser.

Politiet opplyser at vitner har observert en person i nærområdet forut for brannen, og at de ønsker å komme i kontakt med denne personen. Politiet har søkt både med helikopter og politihunder, foreløpig uten resultat. Nødetatene fikk melding om at det sto to biler i full fyr ved Scandic Helsfyr klokken 23.14.

Kvinne i 80-årene utsatt for vold i Fredrikstad

En kvinne i 80-årene ble i natt fraktet til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold av en mann i 20-årene i Fredrikstad. Mannen hadde tatt seg inn i et leilighetskompleks ved å knuse inngangsdøren og utøvd vold mot en kvinne i 80-årene.

Mannen bar kniv da han ble pågrepet av politiet, men den skal ikke ha blitt brukt under voldshendelsen. Hun er fraktet til Kalnes sykehus. Politiet kan ikke si noe om tilstanden til kvinnen da hun ble fraktet til sykehus, men sier at hun var i sjokk. Det er ikke noe som tyder på noen relasjon mellom den pågrepne mannen i 20-årene og fornærmede.

Casper Ruud videre i Indian Wells

Casper Ruud tok seg over første hinder i storturneringen i Indian Wells da han beseiret slovakiske Lukas Klein 6-4, 7-6 (7-4). Den 9.-seedede nordmannen hadde walkover i første runde og måtte vente helt til i natt norsk tid på sin første kamp.

Nordmannen vant første sett etter å ha brutt slovakens serve på stillingen 4-4 og deretter vant sitt eget servegame. Andre sett ble avgjort på tiebreak. Neste motstander for Ruud blir en ny useedet spiller, franske Arthur Fils (43 på ATP-rankingen). Fils slo i går ut 23.-seedede Alejandro Davidovich Fokina i strake sett.

Botn med pallplass i Soldier Hollow

Johan-Olav Botn sjokkerte på høyt startnummer med feilfri skyting og 3.-plass på verdenscupsprinten i skiskyting i Soldier Hollow i USA i natt norsk tid. Han ble slått bare av den franske duoen Éric Perrot, som har norsk mor, og Émilien Jacquelin.

– Tidenes løp! Som jeg måtte slite for det, sa Botn til TV 2 etter sin første pallplass i verdenscupen.

Avdøde Teddy Moen tildelt hederspris

Den mangeårige trenertoppen Teddy Moen døde i mai i fjor. Seint i går kveld ble han tildelt den høythengende Kniksens hederspris på fotballtinget.

Moen hadde vært generalsekretær i Norsk trenerforening i 25 år da han gikk bort etter lengre tids kamp mot kreftsykdom. Han ble bare 58 år gammel.