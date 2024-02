– Jeg vil rose regjeringen som har sikret et blokkoverskridende forlik om endringer i pensjonssystemet. Nå sørger vi for at sårbare grupper som uføre, minstepensjonister og de såkalte «sliterne» blir tatt vare på, sier Hermstad.

Hermstad påpeker at en del av forliket handler om å se på tiltak som kan unngå at folk sliter seg ut og orker å stå lenger i arbeid.

– Jeg er også glad for at dette forliket betyr at regjeringen må sette i gang et arbeid for å sikre et rausere arbeidsliv med mindre stress og press. Et arbeidsliv som gjør at folk kan trives, oppleve mestring og finne en god balanse mellom jobb og fritid, sier Hermstad.