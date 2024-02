For Norse Atlantic pekte pila bratt ned etter at flyselskapet onsdag presenterte sine kvartalstall. Der kom det fram at Norse fikk et resultat før skatt på minus 64 millioner dollar. For 2023 var underskuddet før skatt 169 millioner dollar.

Oslo Børs svarte med å sende aksjen ned 22,3 prosent.

Da gikk det bedre for sjømatselskapet Lerøy, som leverte bedre tall enn ventet. Omsetningen steg til rekordhøye 30 milliarder kroner i 2023. Her steg aksjekursen 12,3 prosent.

Blant tungvekterne på Oslo Børs steg Equinor 0,8 prosent, mens DNB la på seg 0,76 prosent. Telenor og Aker BP gikk ned henholdsvis 0,59 og 0,38 prosent.

Et fat nordsjøolje kostet ved 17.30-tiden onsdag 81,78 dollar, ned 0,51 prosent.

Heller ikke ved de europeiske børsene var det store endringer onsdag. FTSE 100 i London lå ned 0,6 prosent onsdag ettermiddag, mens DAX i Frankfurt og CAC 40 i Paris lå opp henholdsvis 0,22 og 0,05 prosent.