Flytransporten gikk bra, og Kongen er i bedring, skriver Kongehuset i en oppdatering kort tid etter at evakueringsflyet med kongen hadde landet på Oslo lufthavn.

Etter ankomsten til Norge, skal kong Harald legges inn på Rikshospitalet for undersøkelser.

Han blir sykmeldt i to uker, og kronprins Haakon overtar oppgavene hans, skrev kongehuset i en pressemelding tidlig søndag morgen.

– Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro, skriver kongehuset.

Over 90.000 fulgte landingen

Evakueringsflyet med kongen tok av fra Langkawi i Malaysia like etter klokken 6 søndag morgen norsk tid. Like etter klokka 14 norsk tid mellomlandet flyet i Sharjah i De forente arabiske emirater, og halvannen time senere lettet det igjen, ifølge overvåkingstjenesten Flightradar24.

Reisen til kong Harald har gjennom dagen blitt fulgt av tusenvis av mennesker. Gjennom overvåkingstjenesten har man hatt muligheten til å følg reisen direkte på et kart. Da kongen landet på Gardermoen var det over 94.000 som fulgte flyet i overvåkingstjenesten. Flyet landet på vestre rullebane like før klokken 23.

Midlertidig pacemaker

Kongen har vært innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Her var han på en privat reise sammen med dronning Sonja, som også var med på reisen med evakueringsflyet. Lørdag fikk han en midlertidig pacemaker som skal gjøre hjemreisen tryggere.

SAS-flyet er et Boeing 737–700, som ble bygget om til et medisinsk evakueringsfly i 2022. Blant annet har det blitt brukt til å fly sårede ukrainere til sykehus i andre land.

Forsvaret skriver i en pressemelding at det ble satt sammen et erfarent team fra Forsvarets sanitet og SAS.

Det medisinske teamet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

– Jeg er trygg på at vårt medisinske personell sammen med Kongens livlege har gjort gode faglige vurderinger forut for iverksetting av hjemtransporten, sjef Forsvarets sanitet, brigader Petter Iversen.