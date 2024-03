– Operasjonen var vellykket og tok en times tid, sa kongens livlege Bjørn Bendz på en pressekonferanse på Rikshospitalet tirsdag ettermiddag.

Noen timer tidligere hadde kong Harald fått operert inn en permanent pacemaker. Kongen var våken under hele inngrepet.

Tirsdag var det nøyaktig to uker siden kong Harald ble akutt syk med infeksjon da han og dronning Sonja var på en privat ferie til Malaysia. Kongen ble fraktet hjem med et medisinsk SAS-fly, hvorpå han ble innlagt på Rikshospitalet. De siste dagene har legene ventet på at infeksjonen skulle gå ned og tillate et inngrep.

– I dag var et egnet tidspunkt for å legge inn pacemakeren. Jeg tipper at kongen blir værende her et par dager, sier Bendz.

– Han må nok være sykmeldt en tid, og jeg tror det er fornuftig at han er sykmeldt til godt over påske, la han til.

– Landet blir en slags pårørende

Livlegen kastet deretter ytterligere lys over hva som skjedde i timene og dagene etter at kongen ble syk i Malaysia. Etter at livlegen ble ringt opp om kongens akutte sykdom, kastet han seg på et fly til Malaysia, en flytur som tok 24 timer.

Der fikk han fulgt opp kongens helsetilstand og være med på å forberede hjemreisen. I forkant av turen var det blitt gjort risikovurderinger, og man hadde også vurdert helsetilbudet på stedet kongen skulle oppholde seg, ifølge Bendz.

– Det var faktisk et veldig godt helsetilbud der, og jeg synes egentlig hele denne saken viser at dette ble kjempegodt håndtert på det lokale sykehuset, sier han.

Kongens helsetilstand var god da de reiste på ferie, sier livlegen, som påpekte at han som lege i utgangspunktet er bundet av taushetsplikt i denne saken.

– Men når vi snakker om et statsoverhode, så blir landet og Norge på en måte en slags pårørende. Men det er noe som heter personvern også for statsoverhoder, så det må jeg forholde meg til, sa Bendz da han åpnet for spørsmål fra pressen.

Usikre på infeksjonen

Det er fortsatt ikke klart hva slags infeksjon kongen opprinnelig fikk da han ble akutt syk, svarte Bendz på spørsmål fra NTB.

– Vi har ikke fått svar på hvor infeksjonen kom fra, og det er sånt som skjer i noen sammenhenger. Når noen blir innlagt på sykehus med alvorlige infeksjoner, er det ikke alltid blodprøven gir svar på hvilken bakterie det er, sier han.

Han roste samtidig personellet som var involvert med å hente kongen hjem i det medisinske SAS-flyet.

– Turen gikk veldig bra, selv om det er en lang tur. Jeg må takke de som jobber i SAS og Forsvaret, som var med oss på denne turen.

– Fra Gardermoen og inn hit gikk det fint. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet hvor vi egentlig fortsatte den behandlingen som ble startet av de dyktige legene og sykepleierne nede i Malaysia. Så kongen har vært i stadig bedring, sa han.