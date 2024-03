Ansatte ved nyhetsbyrået kom til stengt dør da de skulle på jobb mandag. Politibetjenter sto utenfor kontorene og hindret folk i å komme inn i bygget.

Nettsidene var også nede med informasjon om at de var tatt ned for vedlikehold. Ansatte har fått beskjed om at de ikke skal møte opp på jobb de neste sju dagene, ifølge en intern beskjed som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Fredag truet den høyreorienterte presidenten Javier Milei med at han kom til å stenge ned nyhetsbyrået, som han mener er et propaganda-verktøy for den venstreorienterte opposisjonen. Milei har gått kraftig til verks mot en rekke offentlige institusjoner, som han sier er enten ineffektive, for kostbare eller korrupte.

Nyhetsbyrået Telam ble opprettet i 1945 og har nærmere 800 ansatte. Både journalister og opposisjonspolitikere mener forsøket på å stenge nyhetsbyrået er et angrep mot pressen.

– Dette er et angrep mot demokratiet og ytringsfriheten, og det er derfor vi kommer til å stå opp for det, sier presseforbundet i Buenos Aires i en uttalelse. Det er planlagt flere demonstrasjoner.