Selv om det er et godt år i norsk kontekst, er fortsatt eksport som andel av BNP lavere enn EU-gjennomsnittet. Eksporten legger grunnlag for 640.000 arbeidsplasser – hver femte arbeidsplass, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Det høye nivået på Norges vare- og tjenesteeksport viser at norsk økonomi er på riktig vei i omstillingen. Samtidig ser vi at fremtidig vekst i eksportinntektene ikke kan tas for gitt. Norge har lavere eksportandel enn snittet i Europa, sier administrerende direktør i Eksfin, Tone Lunde Bakker.

Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansering Norge og Nasjonalt eksportråd.

Sjømat for 165 milliarder

Utenom olje og gass var maritim næring i 2023 den største eksportnæringen og vokste med to prosent fra 2022. Veksten var i hovedsak drevet av høye fraktrater og et økt aktivitetsnivå hos rederiene. Den prosentvise økningen i eksport fra sjømatnæringen var på omkring 13 prosent fra 2022 til 2023, fra 146 til 165 milliarder kroner.

Dette er det høyeste nivået noensinne, og er drevet av en fallende valuta og økte priser på sjømat. Målt i volum var det en svak reduksjon fra 2022.

– Vekst i eksporten til den internasjonale havvindindustrien er svært positivt og helt i tråd med LOs strategi og ønsker for en bærekraftig omstilling av norsk næringsliv, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar til NTB.

Vestlandet eksporterer mest

Mest varer ble det eksportert fra bedrifter fra vestlandet. Ifølge Innovasjon Norge eksporterte bedrifter fra denne landsdelen varer og tjenester for 232 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

De tre mest eksportintensive fylkene i 2023, målt i eksport per sysselsatt, var Møre og Romsdal, Vestland og Nordland. Møre og Romsdal hadde en eksport per sysselsatt på nesten 750.000 kroner, og har vært det mest eksportintensive fylket siden første utgivelse av Eksportmeldingen i 2021.

Lavere eksportandel enn EU-gjennomsnittet

Sammenlignet med våre naboland er eksporten fortsatt lavere, og den vokser langsommere. Norsk eksport av varer og tjenester som andel av BNP var i 2023 på 47 prosent.

Den totale eksporten som andel av BNP var lavere enn EU-gjennomsnittet på 53 prosent, lavere enn Sverige (54 prosent) og Danmark (68 prosent).

– Vi må opp på et vekstnivå som Danmark og Sverige, hvis vi skal nå målet om 50 prosent økning i eksport utenom olje og gass innen 2030. Vi ser heldigvis stort potensial i flere deler av norsk næringsliv, og at Norge kan bidra til det grønne skiftet i Europa innenfor blant annet energi og grønn maritim næring, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.