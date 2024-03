Like før klokken 23 søndag landet evakueringsflyet med kong Harald på Oslo lufthavn. Det er Forsvaret som har stått for den praktiske tilretteleggingen av kongens hjemreise.

– Evakuering av syke og skadde pasienter må planlegges godt. Gode forberedelser er viktig for å minimere risiko for forverring av pasientens tilstand under transport, sier sjef Forsvarets sanitet, brigader Petter Iversen i en pressemelding.

Det medisinske teamet fra Forsvarets sanitet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere. Teamet har blitt spesialtilpasset på grunn av den lange flyturen, samt at det kun har vært én pasient.

I meldingen står det at teamet har hatt et tett og godt samarbeid med slottets personell for å sikre en effektiv og sikker transport.

– Jeg er trygg på at vårt medisinske personell sammen med Kongens livlege har gjort gode faglige vurderinger forut for iverksetting av hjemtransporten, sier Iversen.

Kongen har de siste dagene vært innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Her var han på en privat reise sammen med dronning Sonja, som også var med på reisen med evakueringsflyet.