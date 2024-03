– Jeg fikk ikke tatt et eneste dansetrinn før det smalt i panna. Det var som om noen skulle slått meg i hodet med en ambolt. Det kom ikke noe forvarsel, det bare skjedde, fortalte Evjenth da han vitnet under terrorrettssaken i Oslo tingrett onsdag.

Evjenth, som senere skulle påta seg rollen som leder av støttegruppa etter 25. juni, var det første vitnet av andre dag av rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour (44). Han er først ut av en lang rekke fornærmede som skal forklare seg for retten denne og neste uke.

I likhet med Samir Eid Aiad Alnahhal (46) ble han truffet i hodet av en av Matapours kuler. Han hadde vanskelig for først å forstå hva som hadde skjedd med ham.

Da kula traff ham, var det som å bli slått i hodet med en ambolt.

– Jeg lurte på hvem som hadde slått meg, men merket ganske momentant at jeg ikke hadde kontakt med armene mine eller beina mine. Så mistet jeg bevisstheten. Det var som om lyset ble slått av, sa han.

Ber Matapour ta ansvar

Han befant seg inne på London Pub natt til 25. juni 2022. Sammen med samboeren skulle han akkurat til å gå ut på dansegulvet da han uten forvarsel ble truffet av en kule som kom gjennom ruta fra utsiden. Kula traff ham i hodet.

Onsdag hadde han igjen nærkontakt med mannen som skjøt ham. Noen meter fra vitneboksen sitter Matapour, tilsynelatende uanfektet av det som utspiller seg i retten.

I tillegg til de fysiske skadene, fortalte Ejventh om frykt, angst og dyp depresjon over halvannet år etter masseskytingen.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig å handle på en sånn måte. Jeg kan ikke skjønne at han kan sitte her og være uberørt av det, sa Evjenth.

Han skulle gjerne hørt i Matapours egne ord hvorfor han handlet som han gjorde og hva som var motivet.

Nekter å forklare seg

– Jeg skulle gjerne ha visst. Men det er ikke noe stort mysterium for meg. Han har vist sin motivasjon klart og tydelig. Det er ingen tvil om hva som har skjedd, men det hadde vært greit om han kunne stå for det, sa Evjenth under aktoratets utspørring.

Matapour har gjennom sin forsvarer varslet at han ikke ønsker å forklare seg for retten. Han har heller ikke forklart seg for politiet eller samarbeidet med de rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt hans mentale helse.

Det er derfor er, juridisk sett, fortsatt et åpent spørsmål om det faktisk var en terrorhandling da Matapour begynte å skyte mot feststemte mennesker i Oslo sentrum. For å kunne domfelle for grov terror må retten være overbevist om at gjerningspersonen hadde terrorhensikt.

– Jeg tenker at jeg har hatt flaks. Det er ikke store forandringer i kulebanen som skulle til før dette hadde endt annerledes. Jeg er den heldigste mannen i Oslo som overlevde dette, sa Evjenth i retten.