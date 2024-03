– Jeg er fornøyd med at Per-Willy har fjernet og erkjenner at han ikke burde skrevet det han gjorde på Facebook. Dette var selvsagt noe partiet ikke står inne for, skriver Listhaug i en epost til NTB.

– Vi forventer at våre stortingsrepresentanter hever seg over et slikt opphetet debattnivå i sosiale medier. Vi kommer til å følge opp denne saken internt, skriver hun videre.