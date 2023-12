Ordningen går ut på at deler av Statnetts flaskehalsinntekter går til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser.

Forlengelsen innebærer at ordningen også skal gjelde i 2024, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier forlengelsen er et viktig grep for å avlaste belastningen de høye strømprisene er for bedrifter og husholdninger.

– Folk skal være trygge på at staten stiller opp i krevende tider. Strømstøtteordningen forlenges ut 2024, og vi vil også forlenge denne ordningen til å vare ut 2024, sier han.