Budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV avsluttes

Det er ventet at Ap, Sp og SV vil presentere resultatet etter forhandlingene om neste års statsbudsjett i løpet av dagens søndag.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble lørdag ikke enige om de siste detaljene i neste års statsbudsjett. og lørdag kveld satt de fortsatt i forhandlinger.

Klimatoppmøtet fortsetter

FNs klimatoppmøte Cop28 i De forente arabiske emirater fortsetter i dag med en rekke verdensledere til stede. I går holdt Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innlegg der han varslet norsk støtte til det såkalte tap og skade-fondet. På dagens program skal delegasjonene blant annet diskutere hvordan klimaendringer kan føre til flere sykdommer som påvirker folkehelsen.

Brasils president til Tyskland

Brasils president Lula da Silva er i Tyskland i dag og i morgen. Der skal han møte statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier. Brasil har for tiden formannskapet i den søramerikanske handelsorganisasjonen Mercosur. Tyskland ønsker fortgang i samtalene om en avtale mellom EU og Mercosur.

Folkeavstemning i Venezuela om landkrav

Det holdes en folkeavstemning i Venezuela i dag om landets krav på et stort område i nabolandet Guyana. Venezuela gjør krav på den olje- og mineralrike regionen Essequibo i Guyana og vil gjøre området til en delstat i Venezuela. Guyanas regjering ser på folkeavstemningen som et forsøk på annektering av to tredeler av landet.