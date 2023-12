Terrorangrep i Paris

En tysk turist ble drept og to andre såret i et kniv- og hammerangrep i Paris i går kveld. Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» før han ble pågrepet. Mannen sa under pågripelsen at han så seg lei på at muslimer drepes i Afghanistan og de palestinske områdene, og at han ikke liker det som skjer på Gazastripen. Tidligere i går ble det holdt en propalestinsk demonstrasjon i Paris.

Politiet sa i natt at de etterforsker saken som terrorisme. Den pågrepne mannen ble født i 1997 i Frankrike, er fransk statsborger, og har iransk opprinnelse. Han har ifølge politiet psykiske lidelser og er kjent for radikal islamisme. I 2016 ble han dømt til fire års fengsel for planlegging av et angrep.

Filippinene: Flere drept på universitet

Minst tre personer er drept og sju såret i en eksplosjon på et universitet i byen Marawi på Filippinene. Eksplosjonen skjedde i dag lokal tid mens det ble holdt en katolsk messe i universitetets gymsal.

– Vi etterforsker om det var en improvisert sprengladning eller en granat som ble kastet, sier regionpolitisjef Allan Nobleza. Eksplosjonen fant sted etter at landets luftforsvar fredag gjennomførte en aksjon mot militante islamister på Mindanao-øya, der Marawi ligger.

Ni drept i gruveangrep i Peru

Ni personer ble drept og 15 såret da væpnede menn angrep et gullgruveanlegg i Peru, opplyste regjeringen i landet i natt norsk tid.

Politiet tok tilbake kontrollen over gruven, beslagla våpen og pågrep sju personer, mistenkt for å ha stått bak angrepet, der angriperne ifølge uttalelsen brukte eksplosiver.

Mann berget seg i land etter at fritidsbåt gikk ned i Bunnefjorden

En 40 fots fritidsbåt gikk ned i Bunnefjorden sent lørdag kveld. Mannen om bord tok seg til land i en jolle. Søket i området ble avsluttet like før midnatt.

Nødetatene fikk den første meldingen om havariet ved Storeflu i Bunnefjorden kom klokken 22.10 lørdag kveld etter at flere hadde sett lyssignaler i området.

Minst sju husløse etter rekkehusbrann i Nordhordland

Minst sju personer er husløse etter at et rekkehus med tre boenheter i Alver kommune ble ødelagt i en brann. Bannmannskapene fikk kontroll etter seks timer. Ingen kom alvorlig til skade i brannen.

Politiet fikk melding om brannen på Frekhaug i Alver rundt 30 kilometer nord for Bergen sentrum klokken 21.28 lørdag kveld.

Nesten seks timer senere, klokken 3.10 meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på stedet. Brannmannskapene fortsetter med etterslukking utover søndag morgen.