Fredag i forrige uke ble det kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. NTB har i forbindelse med dette spurt alle departementene om de er kjent med lignende avtaler på sine ansvarsområder.

Samferdselsdepartementet svarer at de per nå ikke er kjent med at det eksisterer lignende ulovlige avtaler innenfor sitt ansvarsområde, opplyser kommunikasjonssjef Camilla Bredde Pettersen i departementet i en epost til NTB.

– Vi har likevel i lys av NSM-saken kontaktet våre underliggende virksomheter for å undersøke om det kan eksistere avtaler med lignende finansieringsmekanismer, skriver Pettersen.

Hun skriver videre at fullmakten til å inngå leieavtaler er regulert i et rundskriv i Finansdepartementet. Samferdselsdepartementet delegerer denne fullmakten til etatene i de årlige tildelingsbrevene som beskriver hvor mye penger det er satt av til å bruke.

– Ingen indikasjoner

Finansdepartementet svarer at de som virksomhet ikke har noen slike låneavtaler tilsvarende den i NSM-saken.

– Finansdepartementet har ingen indikasjoner på at det er inngått leieavtaler som innebærer ulovlig låneopptak i vår sektor, men det vil være naturlig å ta opp temaet i den ordinære styringsdialogen med virksomhetene, skriver kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet i en epost til NTB.

Barne- og familiedepartementet svarer at de ikke er kjent med tilsvarende avtaler for sine underliggende virksomheter, men de tar nå kontakt med virksomhetene for å forsikre seg om at dette stemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet har vært i kontrakt med sine underliggende etater, og de har ikke funnet at deres etater har noe som kan betegnes som lån.

Gikk på dagen

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da den ulovlige låneavtalen på 200 millioner kroner ble kjent. Låneavtalen var med selskapet Norwegian Property på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et bygg på Fornebu.

Riksrevisjonen har på nytt gått gjennom NSMs regnskap for 2022 og konkludert med at lover og regler var brutt. NSM har gått ut mot Riksrevisjonen og sagt at de ikke har unnlatt å gi opplysninger som hadde relevans for årsregnskapet i fjor.

Kontrollkomiteen i Stortinget har varslet at de vil be regjeringen sende over all informasjon fra sine undersøkelser i saken.