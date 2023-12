Pressemøtet i Vandrehallen i Stortinget skjer klokken 13 torsdag ettermiddag og vil omhandle mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina, opplyser Arbeidsdepartementet.

Onsdag skrev NRK at ankomsten av ukrainske flyktninger er i ferd med å sprenge tjenestetilbudet i kommunene, og at regjeringen derfor nå vil stramme inn. Kilder opplyser til NRK at det innad i regjeringen er stigende uro for at tallet for antall flyktninger til neste år vil være for høyt, og at kommunene ikke makter å følge opp bestillingen.