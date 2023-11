– Først og fremst beklager vi på det sterkeste overfor de pårørende at dette kunne skje i våre lokaler, sier avdelingssjef Elisabeth Wik ved avdeling for patologi på Haukeland universitetssjukehus til TV 2.

Begravelsesagenten tilsto å ha tatt et bilde av en død person som lå på instituttet, et bilde han deretter delte med flere personer. Det var mottakerne av bildet som anmeldte mannen.

Han er dømt til 60 dagers betinget fengsel, men påtalemyndigheten mente straffen var for lav og har anket dommen til lagmannsretten.

Frem til nå har Helse Bergens praksis vært slik at alle begravelsesbyrå har hatt tilgang til kjølerom for å levere og hente avdøde. Nå har de imidlertid endret rutinene slik at gravferdskonsulentene kun har mulighet til å se de avdøde som de har avtalt oppdrag om.

– For fremtiden skal vi ha langt bedre rutiner for å sikre at respekten for avdøde ivaretas, sier Wik.