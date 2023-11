Tredje kvartal i år har vært bedre for den gjennomsnittlige norske strømforbruker enn på lenge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at strømprisen gikk ned 20 prosent fra forrige kvartal. Tallene er også et godt stykke unna toppene i slutten av 2021 og 2022.

Den gjennomsnittlige strømprisen norske husholdninger har måttet betale de siste tre månedene, inkludert avgifter, nettleie og strømstøtte var på 113,9 øre per kilowattime (kWh).

Prisene i fjerde kvartal 2021 og 2022 lå henholdsvis på 164,8 og 162,2 øre per kWh.

Prisen for tredje kvartal i år ligger 4,1 prosent lavere enn gjennomsnittlig pris de siste fem årene. Seniorrådgiver Thomas Aanensen viser likevel til store forskjeller rundt om i landet.

– Det er viktig å påpeke at prisene som oppgis her er gjennomsnitt for hele landet. Det har vært store prisvariasjoner mellom prisområder i Norge de siste årene. I tredje kvartal var det blant annet mye høyere spotpris i Sørvest-Norge enn i de to andre prisområdene i Sør-Norge.

Årsakene til lavere strømpriser er flere, men lavere gasspriser og høy fyllingsgrad i vannmagasinene er to av de største.

I enkelte perioder i tredje kvartal lå fyllingsgraden i magasinene i Øst-Norge over maksimal fyllingsgrad, og fyllingsgraden for landet som helhet var rundt medianverdien for perioden.