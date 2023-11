– I løpet av natt til mandag har perlesnormaneter kommet inn mot anlegget, og vi så at fisk var blitt skadd etter nærkontakt med maneten, sier forskningsleder Lars Helge Stien i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

– Av hensyn til dyrevelferden har vi besluttet å avlive de mest svekkede fiskene for å unngå at de lider, sier Stien.

I den siste tiden er det meldt om økt forekomst av perlesnormanet langs hele kysten, særlig på Vestlandet.

Kolonimaneten kan bli opptil 30 meter lang. Kolonien består av mange små individer med ulike oppgaver. Noen er ansvarlige for reproduksjon, andre sørger for bevegelse og navigasjon, mens noen er jegere som sikrer for at alle får tilstrekkelig med mat.

I 1997 tok maneter livet av 12 tonn laks, mens 600 tonn fisk døde i 2001. Maneten kan skade fisken ved å forårsake brannsår på huden eller gjellene, noe som gjør den mer mottakelig for infeksjoner og sykdommer.

Forskerlederen sier at det tas prøver av den døde fisken for å se omfanget av brannskadene.

– De siste årene har tallet på meldinger om denne maneten økt, og i år har vi fått over tusen observasjoner. Vi er redd for at dette kan være et problem som kan oppstå mer hyppig framover, og da må vi tilegne oss kunnskap om hvordan maneten påvirker fisken, sier Stien.