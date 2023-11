Årsaken til omvalget er at det store deler av valgdagen 11. september manglet stemmesedler for Industri- og Næringspartiet (INP) i et valglokale. Kommunen har forklart dette med en menneskelig feil.

I tillegg manglet INP kun sju stemmer for å kapre et mandat fra Høyre, ifølge Moss Avis.

Kommunal- og distriktsdepartementet konkluderte derfor med at valget var ugyldig. Omvalget skal likevel kun avholdes i Moss kommune.

Det er første gang på 40 år at det holdes omvalg i Norge, ifølge Aftenposten. I 1983 var det omvalg i kommunene Beiarn og Torsken.

Kontrollerer stemmesedler tre ganger

Kommunikasjonssjef Therese Evensen i Moss kommune sier at de har gått gjennom alle rutiner på nytt for å forhindre at det skal skje lignende feil ved omvalget på mandag.

Blant annet har kommunen gått gjennom og tegnet opp stemmelokaler på nytt. De har også nye rutiner på hva slags utstyr som settes ut når.

– I tillegg har vi bestemt at stemmeavlukkene skal kontrolleres etter hver velger, og det skal kontrolleres tre ganger at alle stemmesedlene er på plass, sier Evensen til NTB.

Hun mener de også må regne med at velgerne er mer oppmerksomme denne gangen. Ved valget i september var det en årvåken velger som oppdaget at det manglet stemmesedler for INP.

Storfornøyd med forhåndsstemming

Fra 13. til 24. november hadde velgere i Moss mulighet til å forhåndsstemme. Evensen sier at 9451 mennesker har gjort det.

– Det utgjør nesten 23 prosent av de stemmeberettigede i Moss. Det er over all forventning, sier Evensen.

Ved det ordinære valget var det omtrent 25 prosent av velgermassen som forhåndsstemte, opplyser Evensen.

– Vi er veldig fornøyd med oppslutningen rundt forhåndsstemmingen. Da vi åpnet mandag 13. november, var det lang kø flere steder, sier Evensen til NTB.

Spenning rundt valgdeltakelsen

Valgforsker Bernt Aardal har tidligere sagt at det ikke er noen grunn til å være optimistisk for valgdeltakelsen.

Evensen opplyser at valgoppslutningen ved fylkestingsvalget i Moss var 54,5 prosent.

– Ut ifra forhåndsstemmene så ser det jo veldig bra ut, men så får vi se på valgdagen. Vi har i hvert fall forberedt oss på at det skal komme like mange, sier Evensen og legger til at de har brukt mye tid på kommunikasjon ut til velgerne.

– Jeg opplever at velgerne har lyst til å være med å bestemme i nye Østfold, sier Evensen.