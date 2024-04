Endringene ble klare på partiets gruppemøtet tirsdag morgen.

Avtroppende leder Eigil Knutsen kunngjorde i slutten av mars at han trekker seg som leder for komiteen, og at han også vil gi seg på Stortinget etter denne perioden.

Endringene er også utløst av at Anniken Huitfeldt trer ut av Stortinget fordi hun er utnevnt til ambassadør i USA og at hun nå har startet i stilling i Utenriksdepartementet.

– Med Tuva Moflag som ny leder er finanskomiteen sikret både en erfaren forhandler og en dyktig og profilert politiker. Hun vil få en nøkkelrolle i budsjettforhandlinger framover, sier parlamentarisk leder Rigmor Aasrud.

I tillegg blir det tre andre nye fraksjonsledere for partiet. Bjørnar Skjæran overtar i arbeids- og sosialkomiteen, Åse Kristin Ask Bakke i familie- og kulturkomiteen og Rune Støstad i næringskomiteen.