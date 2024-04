Dog var det likevel fjerde dagen på rad med rekordnotering på hovedindeksen, ifølge E24.

Norsk Hydro lå lenge an til å bli dagens mest omsatte etter at aluminiumsprisene er på vei opp, men ble forbigått av oljeselskapet Equinor ved børsslutt. Hydro-aksjen steg til slutt med 2,4 prosent etter å ha vært oppe i over 4 prosents økning tidligere på dagen.

Blant de største selskapene på hovedindeksen var det kun Telenor (opp 0,9) og Equinor (opp 0,1), som gikk i pluss i tillegg til Norsk Hydro. DNB-aksjen falt med 2,2 prosent, Aker BP med 0.4 og Adevinta med 0,1 prosent.

Dagens vinner ble hydrogenselskapet Everfuel, mens Borr Drilling på sin side stupte med over 9 prosent etter nyheten om suspenderte riggkontrakter i Saudi-Arabia, ifølge DN.

Oljeprisen lå relativt stabilt under 90 kroner fatet for nordsjøolje, og oljen ble ved børsslutt omsatt for rundt 89,2 dollar, marginalt ned med under 0,1 prosent. Et fat amerikansk lettolje ble til sammenligning omsatt for rundt 85,2 dollar, også det ned med under 0,1 prosent.

De mest toneangivende europeiske aksjeindeksene i Europa gikk alle i pluss torsdag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,2 prosent, mens i Paris gikk CAC 40-indeksen mer moderat opp med 0,1 prosent. I London noterte FTSE 100 seg for en oppgang på 0,4 prosent.