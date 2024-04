Totalt får 58 utviklingsprosjekter penger. Aller går til Fagskolen Viken og Fagskolen Rogaland. De får henholdsvis 11,1 og 9,7 millioner kroner.

– Målet er økt kvalitet i undervisningen, bedre læring for studentene og at utdanningene skal være enda mer relevante for arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning.

En rekke fagområder får støtte, men helse- og velferdsfag og tekniske fag får mest.

– Det er stort behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har økt antallet studieplasser, men like viktig er det å styrke kvaliteten på utdanningene, sier Hoel.