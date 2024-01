Problemene startet da to lastebiler fikk problemer i snøen på Meishin-motorveien i Gifu-prefekturet, rundt 45 mil vest for hovedstaden Tokyo.

Køen strakte seg etter hvert over en strekning på 6 kilometer onsdag. To barn ble syke mens de satt i biler i kø og ble fraktet til sykehus for behandling.

Fram til fredag er det ventet opp mot 60 centimeter snø i Tohoku-regionen, opplyser japanske meteorologer til nyhetsbyrået Kyodo. I tillegg er det ventet kraftig snøvær på den nordlige øya Hokkaido og flere andre steder.