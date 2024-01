FN-domstolen (ICJ) ga fredag Israel ordre om å innføre hastetiltak for å unngå folkemord.

Lan Marie Berg, som er parlamentarisk leder i MDG, tror mange føler på en lettelse etter avgjørelsen.

– Det er veldig bra at FN-domstolen så tydelig slår fast at palestinerne må beskyttes mot folkemord, og at Israel må innføre hastetiltak som sørger for det, sier Berg i en epost til NTB.

– Hvis Israel nå ikke retter seg etter domstolen, så styrker det argumentet for at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, snarlig må innføre sterke sanksjoner mot Israel, slik MDG har foreslått på Stortinget, sier hun videre.