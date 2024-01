Angrepet skjedde tirsdag og var rettet mot houthienes sjømålsraketter. Nærmere detaljer om hendelsen er ikke kjent.

USA og Storbritannia gjennomførte også natt til fredag en rekke angrep mot houthi-mål i Jemen. Målet var å svekke gruppens evne til å angripe skipstrafikken i innseilingen til Suezkanalen i Rødehavet.

Til tross for det har angrepene mot skip i området fortsatt. Mandag ble et amerikanskeid lasteskip truffet av en rakett nær Aden, og tirsdag ble et greskeid fartøy truffet.