Mannen ble i tingretten dømt til ett års fengsel for seksuell omgang med en mindreårig jente på institusjonen han jobbet på, men anket dommen.

I ankesaken la aktor ned påstand om fengsel i tre år og tre måneder, som også endte som straffen mannen fikk da dommen falt i Gulating lagmannsrett i forrige uke.

– Forutsatt at utfallet blir stående, mener jeg dommen først og fremst er et tegn på at straffeloven nå gir disse svært sårbare barna et langt bedre vern enn tidligere. Det er en god ting, sier aktor Jan-Inge Wensell Raanes til Bergens Tidende.

Forsvarer Ivar Blikra sier at mannen er skuffet over dommen og varsler at straffeutmålingen vil ankes til Høyesterett. Han påpeker blant annet at det er lite rettspraksis på området fra høyere instanser.

– Det øker sjansen for at Høyesterett vil slippe inn en slik straffeutmålingsanke, sier han.