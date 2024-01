– Endelig kan vi samle majoriteten av matverdikjeden til en felles innsats for å redusere karbonavtrykket på mat, fra jord til bord, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Yara har sammen med Rema 1000-eier Reitan Retail, Norgesmøllene og Felleskjøpet Agri inngått en intensjonsavtale om å lage det nye brødet, som blant annet skal lages av korn dyrket med gjødsel fra Yara produsert med elektrolyse og fornybar energi.

De fire selskapene representerer til sammen den totale verdikjeden for korn; fra produksjon av mineralgjødsel til dyrking på åkeren, produksjon av mel og kornvarer, og til slutt i form av ferdige produkter som selges til forbrukeren.

– Vi ønsker å ta vår rolle, som representant for den norske bonden, og er åpne for forretningsmodeller og samarbeid som gjør at alle parter er med, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet.

Felleskjøpet eies av 37.500 norske bønder, distribuerer mineralgjødsel til hele det norske landbruket og kjøper og selger korn fra norske bønder.

Planen er å lage et brød av havre som blir tilgjengelig på Rema 1000 i 2025. Målet er at havren i brødet har mellom 25 og 30 prosent lavere karbonavtrykk enn vanlig havre.

– Ambisjonen er i første omgang å lage et brød med mindre karbonavtrykk, som skal være både sunt, godt og billig. Det er umulig å lykkes med et slikt prosjekt alene. Vi må samarbeide gjennom hele verdikjeden ved å dele data og kunnskap, sier administrerende direktør Ole Robert Reitan i Reitan Retail.