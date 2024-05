«Er utetemperaturen mellom 11 grader C og 36 grader C øker innstilt innetemperatur med 0,5 grader for hver 1 grad Celsius som utetemperaturen øker», heter det i et skriv fra Sporveien fra august 2023, som VG har fått tilgang til.

Det står også skrevet at kjøleanlegget på trikken ikke vil starte før temperaturen er tre grader over angitt temperatur.

Ifølge skrivet er intensjonen bak tiltaket at det ikke skal brukes mer energi enn nødvendig til oppvarming og nedkjøling. Pressevakt i Sporveien Jan Rustad sier allikevel at tiltaket primært er for at det ikke skal være for stor forskjell på inne- og utetemperatur.

– Det er nok en og annen medisiner som vil si deg at for store forskjeller mellom inne- og utetemperatur vil gjøre deg forkjølet. Vi etterstreber at temperaturen skal være levelig. Men det er snakk om å finne et kompromiss som er levelig for flest mulig, sier pressevakt Jan Rustad i Sporveien til VG.

Det er varslet 25 grader i Oslo 17. mai, noe som kan føre til at det kan bli ekstra varmt hvis det blir trangt om plassen på trikkene. Rustad sier at Sporveien ikke rekker å endre på temperaturen i trikkene før nasjonaldagen.