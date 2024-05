Putin på besøk hos Xi

Kinas president Xi Jinping tok i dag imot sin russiske motpart Vladimir Putin i Beijing. Putin ble ønsket velkommen med en stor seremoni etter at han og den russiske delegasjonen landet i Beijing tidligere i dag.

Dette er Putins første utenlandsreise etter at han ble gjenvalgt som president i mars. Besøket i Beijing varer i to dager og har til hensikt å styrke samarbeidet mellom Russland og Kina.

Fico ved bevissthet etter flere timers operasjon

Slovakias statsminister Robert Fico, som ble kritisk såret i et attentatforsøk i går ettermiddag, er ved bevissthet etter en flere timer lang operasjon. Det meldte lokale medier i natt.

59-åringen ble truffet av fem skudd da han hilste på tilhengere etter et regjeringsmøte i går ettermiddag. Skuddene ble avfyrt på kloss hold. En 71 år gammel mann, som skal være en venstreorientert poet, er pågrepet og mistenkt for å ha skutt Fico. Regjeringen i Slovakia mener skytingen var politisk motivert. Politikere i hele Europa har reagert med sjokk og fordømmelse etter hendelsen.

Redningsaksjon i Drammensfjorden avsluttet – savnet mann antatt omkommet

En eldre mann er savnet etter at det i går kveld ble funnet en tom fritidsbåt med motoren i gang i Drammensfjorden. Rett før midnatt opplyste Hovedredningssentralen (HRS) at redningsaksjonen er avsluttet uten funn.

– Hypotesen er at han falt over bord. Søket går nå i søk etter antatt omkommet, sier vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy ved HRS Sør-Norge.

Norske jøder rammes – tredobling i antisemittismesaker

Gaza-krigen mellom Israel og Hamas påvirker norske jøders hverdag. Det har vært en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet i år.

Politiets eget fagorgan, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, fører oversikt over registrerte straffesaker som handler om antisemittisme, eller jødehat. Her har Vårt Land har hentet ut tall for første tertial, altså perioden januar-april, i år og i fjor. Tallene viser at antallet saker er nesten tredoblet med 21 saker første tertial 2024, mot åtte saker i første tertial 2023.

Verre enn ventet for Japans økonomi

Japans økonomi krympet 0,5 prosent i årets første kvartal. Det er verre enn antatt. Bruttonasjonalproduktet (BNP) i verdens fjerde største økonomi var ventet å falle kun 0,3 prosent i årets første kvartal, ifølge prognoser fra analytikere.

Eksporten falt 5 prosent etter å ha vokst 2,8 prosent i fjorårets siste kvartal. Importen falt 3,4 prosent i årets tre første måneder, viser tallene som den japanske regjeringen la frem torsdag.

Politikere i Bærum stanser prinsesse Märtha Louises utbyggingsplaner

Prinsesse Märtha Louises utbyggingsplaner på Stabekk er inntil videre stanset. Politikerne i Bærum har vedtatt et midlertidig byggeforbud i påvente av en ny reguleringsplan for området. Først rundt nyttår vil prinsesse Märtha Louise kunne få behandlet byggesøknaden hun har sendt kommunen. Det ble klart etter at politikerne i planutvalget behandlet saken i går kveld, melder Budstikka.

Tidligere i år ble det kjent at prinsessen ønsker å bygge ut sin nyinnkjøpte villa på Malurtåsen i Stabekk, et av Bærums mest populære boligstrøk. Boligen ble kjøpt for 18.650.000 kroner i august i fjor, viser grunnboken.