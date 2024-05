– Det er dette som ligger i kjernen av terrorbestemmelsen, sa statsadvokat Sturla Henriksbø da han innledet sin prosedyre for Oslo tingrett tirsdag morgen.

Han hadde da nettopp trukket fram vitner og fornærmede som hadde uttalt at de ikke turte å være homofile lenger, og som opplever sterke hemninger i sin sosiale livsførsel etter masseskytingen i Oslo sentrum.

– Jeg tror vi alle sammen har kjent på at 25. juni 2022 var en dag som endret noe i oss. Det var noe som brast rundt den tryggheten vi alle skal kunne kjenne på, sa Henriksbø.

Pride-feiring

To personer ble drept og ni andre skuddskadd da Zaniar Matapour (44) trakk to skytevåpen opp fra tennisbagen han hadde kjøpt og begynte å skyte mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

Det var pridefeiring i Oslo, og formiddagen etter skulle den store paraden gå gjennom Oslos gater. Ved utestedene der masseskytingen fant sted, befant det seg flere hundre mennesker som feiret pride.

Oslo tingrett startet sin behandling av terrorsaken mot Zaniar Matapour 12. mars, og den skal etter planen tas opp til doms torsdag denne uka.

– Hadde terrorhensikt

Henriksbø var tydelig allerede i innledningen til prosedyren: han ikke er i tvil om at terrorbestemmelsen i straffeloven kommer til anvendelse og at Matapour hadde terrorhensikt.

Matapour hadde kort fortalt til hensikt drepe homofile for å skape frykt i hele eller deler av befolkningen, ifølge påtalemyndigheten.

Aktoratet vil i løpet av prosedyren tirsdag komme med sin konklusjon om de mener Matapour var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og i så fall hvor streng straff han bør dømmes til. Strafferammen for grov terror er 30 års fengsel.