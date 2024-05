Samtlige av de fem mest omsatte selskapene på Oslo Børs endte dagen med røde tall.

Equinor, som var det mest omsatte selskapet, falt 0,56 prosent. De fire andre på listen var Frontline (-1,54 prosent), Aker BP (-1,62), Norsk Hydro (-3,42) og Golden Ocean Group (-9,88).

Blant tungvektere som la på seg onsdag var Nordic Semiconductor (+2,39), Tomra (+2,05), Kongsberg Gruppen (+1,31) og Yara (+0,61).

Det har ikke vært store bevegelser i oljeprisen. Like etter klokken 17 ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,46 dollar, som er omtrent uendret siden midnatt.

Dagen endte med røde tall også på Europa-børsene. Den franske CAC 40-indeksen falt med 0,71 prosent, mens den tyske DAX 30-indeksen falt med 0,25 prosent. FTSE 100 i London endte ned 0,73 prosent.