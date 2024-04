Det kommer fram i Norske Boligbyggelags (NBBL) boligmarkedsbarometer.

– Optimistiske boligprisforventninger bidrar isolert sett til å trekke opp aktiviteten i boligmarkedet. Jeg tror at boligprisene vil fortsette å øke moderat i månedene som kommer, sier sjeføkonom Hilde Midsem i NBBL.

Hun peker på at det ligger an til reallønnsvekst for de fleste i år, og at arbeidsledigheten er fortsatt lav. Midsem tror Norges Bank kommer med sitt første rentekutt mot slutten av året.

Forventninger til renten har endret seg lite fra mars til april i barometeret. Andelen som venter høyere renter fremover, økte litt, fra 23 prosent i mars til 27 prosent i april. 46 prosent venter at boliglånsrenten er lavere om et år, om lag uendret fra mars.