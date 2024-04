Ifølge avisen skal kilder sentralt i Høyre ha fortalt direkte til regjeringen at de ikke vil behandle historiske endringer i abortloven på så kort tid. Det er ikke det eneste partiet hvor man stiller spørsmål rundt en mulig ekspressbehandling før sommeren.

– Jeg er skeptisk til å hurtigbehandle ny abortlov før sommeren, sier Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, til Vårt Land.

Dersom loven skal behandles før Stortinget stenger for sommeren, begynner det å haste for regjeringen. Men akkurat nå tyder mye på at den utøvende makten må smøre seg med tålmodighet.

Vårt Lands kartlegging viser at regjeringens budsjettpartner SV ikke har hastverk. Rødt stiller seg på samme linje og mener at en endring av abortloven skal behandles grundig, ikke raskt.