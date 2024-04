Wara varslet tidligere i uka at han gjerne stiller på førsteplassen på Oslo Frps liste ved stortingsvalget neste år. Dermed kan det bli en kamp mellom en tidligere justisminister og landskjent Frp-er og den tidligere bystyrepolitikeren og fylkeslagslederen Aina Stenersen.

Wara opplyser at han ikke hadde fått noen henvendelser fra Oslo-partiet eller noen av bydelslagene med oppfordringer om å stille.

– Jeg har fått en del henvendelser fra enkeltpersoner, men ikke fra noen offisielle bydelslag, altså styrer. Men enkeltpersoner har jeg hatt en stund. Det har gjort at jeg har vært i tankeboksen en stund før jeg bestemte meg.

– Føler du at du har god forankring i lokalpartiet i Oslo?

– Det får vi se. Det er jo en nominasjonsprosess. Det tror jeg vi skal ha respekt for, sier han og viser til at det er nominasjonsmøtet som til slutt bestemmer.

– Greit å være åpen

– Men nå er tiden, for det er nå nominasjonskomiteene begynner å jobbe. I Oslo ble den konstituert forrige tirsdag, og de har nå sendt ut brev til kandidater, så nå er prosessen i gang.

Wara opplyser at han heller ikke er blitt kontaktet av nominasjonskomiteen.

– Men jeg vet jo når datoene er, det er nå det begynner. Jeg har vært i tenkeboksen en stund, og på et eller annet tidspunkt må jeg også signalisere det. I Frp er det greit å være veldig åpen og ærlig og si at dette vil jeg. Og da gjorde jeg det nå. Jeg tenkte det var greit å få sagt det før landsmøtet, sier han.

Wara sier han vil slutte i PR-byrået First House til sommeren.

– Det blir ikke riktig å være i First House når jeg er en aktiv kandidat, sier han.

Frp-veteranen har fått varm støtte som kandidat fra FpU-leder Simen Velle, som flytter tilbake til Oslo og ønsker å kapre andreplassen fra lista. Og beundringen er gjensidig, skal vi tro intervjuer de to har gitt sammen de siste dagene.

Støtter ungdomskandidat

Om Stenersen sier Wara at det er helt greit at hun også stiller.

– Aina Stenersen er en erfaren politiker, så det er ikke unaturlig at hun planlegger å stille. Så har jeg sagt at jeg vil stille på førsteplass. Jeg har også sagt at jeg tror det er en god idé å ha en ungdomskandidat.

– Ikke en kvinne?

– Jo, så tror jeg det er viktig å ha en kvinne, sier Wara

– På tredjeplass?

– Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om de neste plassene. For det er jo ikke sånn at jeg har en fiks ferdig liste. Sånn skal det være. Jeg har sagt hva jeg vil, og så sa jeg at det var en god idé når Simen ville melde seg. Og så stopper jeg der, sier Wara.

Wara satt på Stortinget fra 1989–1993. Han gikk av som justisminister i mars 2019 da kona Laila Bertheussen ble mistenkt for å ha iscenesatt trusler mot ektemannen. Han har siden jobbet i First House.

Han vil ikke opplyse til NTB hva slags saker han har jobbet med der.