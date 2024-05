– Finn.no har blitt mer og mer relevant de siste årene. Dyrtiden har ført til at kjøpekraften går ned for folk flest, og flere kjøper brukt i stedet for nytt. I tillegg til gode digitale løsninger er Finn.no også godt posisjonert i forbindelse med det økte fokuset på gjenbruk, sier Pål Silseth, prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding.

Norsk kundebarometer måler hvert år tilfredsheten og lojaliteten blant norske forbrukere, og Finn.no har ligget helt i toppen siden målingene begynte i 2007. Bedriften havner på topp i år igjen, etterfulgt av Vinmonopolet på andreplass og Volvo på en tredjeplass.

Målingen viser samtidig at norske forbrukere er mindre fornøyde enn før. Omtrent to tredeler av bedriftene som er blitt målt opplever et fall i tilfredsheten hos kundene sine. Dette tilsvarer en nedgang på 0,8 poeng på landsbasis.

– Sbanken faller tungt etter at DNB kjøpte dem opp. Vi har aldri før sett et så stort fall i kundetilfredshet og lojalitet, sier Silseth.

Banken går fra å være kundenes favoritt til å bevege seg mot bunnen av bransjen.

– Vi har lagt bak oss nok et turbulent år. Økte renter og generell prisstigning påvirker resultatene i flere bransjer. Tilbudet fra bedriftene endres, og kundenes kjøpsatferd er i stadig endring. Dette påvirker også kundenes opplevelse av og relasjon til sine leverandører. Mange forbrukere utsetter dyre kjøp og vi blir mer prissensitive som følge av redusert kjøpekraft, sier Silseth.