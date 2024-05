Equinor er aksjen med høyest omsetning torsdag, med en økning på 0,08 prosent. DNB ligger som nummer to med en oppgang på 0,10 prosent, mens Telenor går opp 2,03 prosent og tar tredjeplassen.

En av torsdagens børstapere er solcelleselskapet Otovo, etter at de torsdag varslet kutt etter en svak kvartalsrapport for første kvartal. Det resulterte i at aksjen stupte med 13,6 prosent.

Et fat nordsjøolje gikk for 83,6 dollar ved stengetid torsdag, en ørliten oppgang på 0,05 prosent.

Børsene i Europa holder seg på et relativt flatt nivå torsdag. CAC 40 i Paris endte med en liten nedgang på 0,66 prosent, mens FTSE i London og DAX i Frankfurt endte begge med grønne tall på henholdsvis 0,67 prosent og 0,04 prosent.