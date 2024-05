Veteranen Peter Schneider leverte to mål og en assist for Østerrike i en midtperiode som var helsvart for de norske. Mens Norges stjerner skuffet, vartet Mats Zuccarellos klubbkamerat Marco Rossi opp med assist på alle de tre målene.

Sander Vold Engebråten tente et lite håp med et reduseringsmål i siste periode, men Mario Huber satte punktum i tomt norsk bur.

– Det er jævlig surt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. I dag var vi ikke med. Vi sliter med å spille teip-til-teip-pasninger og er ikke på bølgelengde, og det gjelder alle. Vi må heve oss om vi skal holde oss i elite-VM, sa Zuccarello til Viaplay etter kampen.

Det var tidlig klart at Norge ikke hadde dagen.

– Vi snakket om å sette preg på kampen, men det er for avventende og forsiktig. Det går for mye på tvers. Jeg tror de kjenner på hvor viktig kampen er. Vi har sagt at skal det gå til helvete så skal det gå til helvete på vår måte, sa landslagssjef Tobias Johansson til Viaplay i første pause, etter en tam norsk åpningsperiode.

– Vi har snakket hele VM om at vi skal prøve å holde oss fem mot fem, men i dag har vi tatt et par enkle utvisninger, sa Andreas Martinsen til Viaplay i samme pause.

Det skulle komme flere, og det skulle gå dårligere.

Mareritt

Johannes Johannesen pådro seg alene tre tominuttere i midtperioden, og første gang han satt i utvisningsboksen tok Østerrike ledelsen.

33-årige Peter Schneider skulle bli et mareritt for de norske, og etter 28.54 fyrte han av et knallhardt slagskudd. Christian Kåsastul sto litt i veien for keeper Henrik Haukeland, og pucken føk inn ved stolpen.

Akkurat 40 sekunder senere ble det 2-0. Schneider fikk runde Stian Solberg på kant og spilte inn foran mål. Ved nærmeste stolpe prøvde Dominic Zwerger en styring og ble kreditert målet selv om det var Johannesen som sendte pucken mellom beina på egen keeper.

Norge prøvde å slå tilbake, men skapte svært lite. I stedet gjorde Østerrike 3-0 etter 33.53. I seks mot fem under en avventende utvisning fikk de mange pasninger i sone før Schneider knallet pucken inn fra omtrent samme posisjon som på 1-0. Denne gang var det Isak Hansen som skygget for keeper mer enn han dekket skuddet.

– Det var kort fortalt brutalt, sa Patrick Thoresen til Viaplay etter 2. periode.

Norge hevet seg litt i siste periode, og Engebråten scoret et trøstemål på pasning fra Zuccarello.

Mord i killarna

Forsøket med å ta ut keeper ble raskt spolert med 4-1-målet. I forspillet dro en østerriker Zuccarello ut av balanse, og der burde det nok ha vært østerriksk utvisning i stedet for scoring.

Norge har spilt seks av sine sju kamper i gruppespillet og har bare de tre poengene fra 2-0-seieren over Danmark. Taper Norge i ordinær tid for hittil poengløse Storbritannia mandag, blir det nedrykk. Tap i forlengning eller etter straffer vil bety at Norge er foran britene mandag kveld, men de norske har da spilt ferdig og må håpe at Østerrike slår Storbritannia tirsdag.

Østerrikerne har mye å spille for da, for de værer sin første VM-kvartfinale på 30 år.

Norsk seier mandag vil uansett bety at plassen i elite-VM er berget.

– Nå handler det om å «gjuta mord i killarna», sa Johansson til Viaplay.