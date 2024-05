Han krever at salgsprosessen stoppes og annonsene fjernes umiddelbart, melder Aftenposten.

Søre Fagerfjord er et 61 kvadratkilometer stort område sør på Spitsbergen, eid av det norske selskapet Kulspids.

I et brev til eiernes advokat Per Kyllingstad, som Svalbardposten og Aftenposten har fått innsyn i, skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at eierne ikke kan selges til hvem de vil. Området kan heller ikke utnyttes, siden det ligger i en nasjonalpark.

I annonsen fra Kulspids hevdes det at eiendommen har stor kommersiell og vitenskapelig interesse, og at Svalbardtraktaten gir rett til trådløs kommunikasjon, noe Sejersted avviser.

– Som dere vel vet, er dette ikke riktig, og det inntrykket som søkes skapt er klart misvisende, både overfor mulige interessenter og overfor allmennheten, skriver regjeringsadvokaten.

Nasjonalpark

Han påpeker at området har vært regulert som nasjonalpark i over 50 år, noe som forbyr enhver form for utnyttelse og motorferdsel.

– Fra norske myndigheters side er det uaktuelt noen gang å endre Sør-Spitsbergens status som nasjonalpark, skriver Sejersted.

Advokat Per Kyllingstad har ingen kommentarer til regjeringsadvokatens krav om å fjerne annonsen og stoppe salget.

– Det er overhodet ikke tvilsomt at eierne fritt kan selge aksjene. Det er kjøpt og solgt aksjer i over hundre år, noe departementet er kjent med. I motsetning til regjeringsadvokaten, ønsker jeg ikke å behandle i mediene, sier Kyllingstad.

Hinsides pris

Området er lagt ut for salg til 3,5 milliarder kroner. Selgerne har også laget en nettside for eiendommen. Eierne takket nei til et tilbud fra den norske staten i 2019.

Prislappen på 3,5 milliarder kroner er « helt hinsides», sier Arnstein Skaare til E24. Skaare er styreleder i Austre Adventfjord, som ble solgt til staten for 300 millioner kroner i 2016.

– Ved å kjøpe Kulspids kan du kun kjøpe deg en posisjon der du kan bruke mye penger på å slåss mot den norske stat. Men eierne bør få en form for erstatning hvis staten både verner eiendommen og blokkerer et salg, sier Skaare.

Mandag bekreftet PST til TV 2 at de er koblet inn i saken og er i dialog med norske myndigheter. Ifølge Aftenposten har Kina vist interesse for eiendommen.