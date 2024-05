Det statlige selskapet, som driver de fleste flyplassene her i landet, opplyser at høyere utenlandstrafikk samt vekst innen flysikring bidro til økningen. Flysikring omfatter det meste av infrastrukturen som gjør at flygninger gjennomføres i et luftrom.

Inntektene innenfor driften av flyplasser er drevet av både økning i tallet på passasjerer og økt fortjeneste per passasjer, ifølge selskapet.

I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent.

Samtidig opplyser Avinor at de tre første månedene i 2024 var preget av vinterdrift, med periodevis stengte flyplasser i korte perioder på grunn av krevende vær.

– Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier konsernsjef Abraham Foss.