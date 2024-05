Det er spesialist i psykiatri Terje Tørrissen og spesialist i nevropsykologi Karin Susanne Norby som sammen har gjort en observasjon av Andersen.

– De sakkyndige har vurdert at det foreligger høy risiko for gjentakelse av seksuelle overgrep, sier Tørrissen, ifølge Fædrelandsvennen.

De sakkyndige kommenterer også Andersens mangel på reaksjoner og følelser i forbindelse med Baneheia-saken.

– Han sier selv at det skyves bort og fortrenges. For meg så virker han ikke berørt i det hele tatt. Han viser manglende empati og innlevelse, sier Tørrisen.

Ønsket kontakt med sedelighetsdømte

Ifølge Fædrelandsvennen ønsket Andersen også kontakt med to sedelighetsdømte da han satt i fengsel.

– Det er risikofylt hvis disse tar kontakt med hverandre, står det i de sakkyndiges rapport, ifølge avisen.

Under den nye etterforskningen av Baneheia-saken har politiet også funnet overgrepsmateriale hjemme hos Andersen. Han har nektet for at han med vilje har lastet ned dette, men kan fremdeles bli straffeforfulgt for det.

Ikke dårlig hukommelse

De sakkyndige har heller ikke funnet noen ting som peker på svikt i Andersens hukommelse, han har snarere tvert imot scoret 50 av 50 på en hukommelsestest. Selv har Andersen hevdet i retten at han ikke husker så mye av det som skjedde i Baneheia i mai 2000.

«På undersøkelsestidspunktet framsto observanden uten svikt i virkelighetsforståelse», skriver de i sin sakkyndige erklæring, ifølge TV 2.

– Observanden fremsto uten svikt i virkelighetsforståelse, og det er ikke fremkommet funn som tilsier at han har svikt i hukommelse eller medisinske tilstander som påvirker bevisstheten, sa Tørrissen i vitneboksen ifølge kanalen.

Andersen står tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som han ble frikjent for i 2002. Nye DNA-funn og annen etterforskning i saken gjør at påtalemyndigheten nå mener han var alene på åstedet.