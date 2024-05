Sesongkorrigerte tall fra Danmarks Statistik viser et BNP-fall på 1,8 prosent. Nedgangen er den største for ett enkelt kvartal på nesten fire år.

Både innen transport og industriproduksjon var det nedgang, noe som bidro til den avtakende aktiviteten.

I fjor var det bekymring for at Danmark var blitt rammet av økonomisk resesjon, et uttrykk som betegner fallende BNP i to kvartaler på rad. Oppgang i fjerde kvartal og en revidering av tallene for tredje kvartal bidro imidlertid til å dempe denne bekymringen.

Den voldsomme suksessen til legemiddelselskapet Novo Nordisk og deres diabetes- og slankemedisin gjorde at dansk økonomi i fjor klarte seg bedre enn den ellers ville gjort.