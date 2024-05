Politiet opplyste først om ulykken klokken 16.22.

Én person var fastklemt etter kollisjonen, hvor totalt seks personer og én hund var involvert.

Nærmere to timer senere opplyste politiet at tre personer var fløyet til Ullevål sykehus, to av dem med kritiske skader og én alvorlig skadet.

I tillegg er to personer kjørt med ambulanse til Ringerike sykehus med lettere skader.

– Veien blir stengt i flere timer fremover, grunnet tekniske undersøkelser. Omdirigering av trafikken er iverksatt, skriver politiet.