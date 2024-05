Den siste tiden har det vært etterlyst en utredning av kjernekraft fra flere hold. Nå varsler energidepartementet at de vil få en slik utredning på plass.

– Det har vært et sterkt engasjement for å få på plass et kunnskapsgrunnlag, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til E24.

Aasland anslår at utredningen kan ta et til to år å gjennomføre, og at det vil bli oppnevnt mellom fire og sju eksperter til utvalget som skal gjennomføre utredningen. Det jobbes nå med å avklare mandat og sammensetning, og dette vil være på plass så raskt som mulig, opplyser energiministeren.

– Jeg går ut fra de fleste partier ser det samme engasjementet nå. Da tror jeg det er klokt å bidra med kunnskap, slik at debatten kan handle om realiteter og ikke omtrentligheter, sier han til E24.