2100 pågrepet i Gaza-demonstrasjoner i USA

Tallet på pågrepne personer i forbindelse med Gaza-demonstrasjonene ved amerikanske utdanningsinstitusjoner er passert 2100. Det viser en oversikt laget og publisert av nyhetsbyrået AP i natt.

Siden 18. april har det vært minst 50 hendelser ved 40 ulike universitetet og andre steder for høyere utdanning.

Pressepris til palestinske journalister

Palestinske journalister som dekker krigen på Gazastripen, er tildelt pressefrihetsprisen av FN-organisasjonen Unesco.

– I disse tider med mørke og håpløshet ønsker vi å dele et sterkt budskap om solidaritet og anerkjennelse av disse palestinske journalistene som dekker denne krisen under så dramatiske omstendigheter, uttaler juryleder Mauricio Weibel.

Kilde: Raketter mot Tel Aviv

Nettverket Islamsk motstand i Irak hevder å ha avfyrt raketter mot Tel Aviv. Det er første gang gruppa angriper den israelske byen, ifølge en kilde. En kilde i gruppa opplyser til nyhetsbyrået Reuters at det ble avfyrt krysserraketter fra irakisk territorium torsdag.

Det er ikke kommet noen kommentar fra israelsk side om det påståtte angrepet.

Skyting mot to leiligheter i Sverige

Ingen er pågrepet etter at de ble løsnet skudd mot to leiligheter sentralt i Trelleborg, helt sør i Sverige. Det er ikke meldt om skadde. Ifølge politiet ble det skutt mot en flermannsbolig. Flere innringere varslet politiet om saken ved 22.30-tiden i går kveld.

– Da vi kom til stedet, kunne vi slå fast at det var avfyrt flere skudd mot en leilighet, forteller pressetalsperson Evelina Olsson til nyhetsbyrået TT. Også en naboleilighet ble rammet.

29 døde i flom i Brasil

Dødstallet etter flommene i det sørlige Brasil har steget til 29. Fortsatt er 60 personer savnet. Flommene er forårsaket av uvær som har rammet Rio Grande do Sul, og de er de mest ødeleggende i denne delstaten i moderne tid.

I tillegg til de døde og savnede har over 10.000 mennesker fra 154 byer måtte forlate hjemmene sine, ifølge sivilforsvaret. 300.000 mennesker mangler strøm etter at et vannkraftanlegg gikk i stykker.

Israel bekrefter dødsfallet til gissel

Israel har bekreftet at 49-årige Dror Or, som ble tatt som gissel av Hamas, er død. Israel tror nå det er 129 gisler igjen på Gazastripen. Av disse antas 35 å være døde, inkludert Or.

Israelske myndigheter opplyser ikke hvordan de ble informert om at 49-åringen var død. Kona hans, Yonat, var blant dem som ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober i fjor. To av de tre barna deres ble tatt til fange, men løslatt som en del av en avtale mellom Israel og Hamas i november.

Trusselsituasjon på Bjørkelangen

Politiet pågrepet i natt en person på Bjørkelangen etter en større politiaksjon i går kveld. Personen hadde skytevåpen ved pågripelsen.

Politiet opplyser at foranledningen til politiaksjonen var en trusselsituasjon med et angivelig skytevåpen. Politiet har ikke fått melding om at noen er skadd.

Mann kritisk skadd i Oslo

En mann i 30-årene er kritisk skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil, og deretter slått og sparket på Torshov i Oslo. I natt ble en mann i 20-årene pågrepet i saken.

Politiet opplyser til NRK at den skadde er utenfor livsfare, mens VG får opplyst at begge er kjent for politiet fra tidligere.

Boligbrann i Stavanger

Like før klokken 5 i natt rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bolig og en garasje på Finnøy i Stavanger kommune. Beboerne i huset evakuert seg selv. Også nabohus ble evakuert.

Ifølge politiet sto begge bygningene sto i full fyr. De forteller om krevende arbeidsforhold, med mye vind som økte spredningsfaren til nabohus og terreng.