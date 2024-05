Avgangen begrunnes i sprengt kapasitet etter at hun tok over som leder for ungdomspartiet, skriver NRK.

Kaur har vært i hardt vær den siste tiden etter hun postet en Tiktok-video hvor hun omtalte statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen som terrorister.

Kaur har i ettertid gått ut og beklaget ordbruken, som hun mente ble feil og en avsporing.

– Det jeg har lyst til å beklage nå, er først og fremst at jeg brukte ordet terrorist i omtalen av Støre, Stoltenberg og Tangen. Det var ikke bare dumt og hensynsløst sagt – det er feil og det stemmer ikke, sa Kaur da hun var gjest på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.