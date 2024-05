Mannen ble pågrepet 16. april i år, varetektsfengslet og sitter fengslet fortsatt, opplyser politiet i en pressemelding.

Siktelsen gjelder forsøk på voldtekt av barn under 14 år, forsøk på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, utnyttelse av sin stilling for å oppnå seksuell omgang, seksuell handling mot barn under 16 år og besittelse av overgrepsmateriale mot barn.

Kan være flere fornærmede

Det er nå fire identifiserte fornærmede i saken. Det kan være flere fornærmede, ifølge politiet, som opplyser at saken etterforskes bredt for å få god oversikt over omfanget.

Politiet har dialog med kommunen mannen jobber i og har delt og mottatt informasjon om mulige berørte personer i saken. De opplyser at kommunen har kontaktet aktuelle pasienter som har vært i behandling hos mannen, og ivaretar berørte personer med behov for det.

Bistandsadvokat for de fornærmede er advokat Nikolai Dereq Paasche og advokatfullmektig Tore Moen.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen har vært ansatt som behandler ved flere virksomheter som har gitt behandling og omsorg til barn og ungdom. Den delen av siktelsen som omhandler forsøk på voldtekt og seksuell omgang, samt utnyttelse av stilling, er knyttet til mannens arbeid.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, til NTB.

Hun vil ikke kommentere saken mer.

De som kan ha informasjon i saken kan ta kontakt med politiet på nummeret 64 99 40 60. Telefonen er bemannet fra klokken 9 til 21.