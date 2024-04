De to møtte på Oslo S i morgentimene for å minne folk på at det nå bare er fem dager igjen før skattemeldingen skal leveres.

Husk å sjekke fradrag – og vær særlig oppmerksom på reisefradrag, lød rådet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpeker at regjeringen har økt reisefradraget for folk med lang vei til jobb, men at man selv må passe på å fylle det inn. Nesten 300.000 personer fikk reisefradrag i fjor.

– Skattemeldingen har blitt veldig enkel, og mye fylles ut for deg automatisk, men har du krav på reisefradrag, må du som hovedregel føre dette opp selv i skattemeldingen, påminnet Vedum.

For fjoråret man kunne få reisefradrag for daglig tur mellom hjem og jobben på 37 kilometer tur-retur for 230 arbeidsdager i året. Tidligere måtte daglig reiseavstand være 67 kilometer tur-retur.

2,5 millioner nordmenn har levert

Over 2,5 millioner har allerede levert skattemeldingen, og 1,6 millioner har fått skatteoppgjøret sitt.

Det er flere som både har levert og fått oppgjøret enn på samme tid i fjor, ifølge Skatteetaten. Men skattedirektøren regner likevel med at mange venter til tett oppunder fristen.

Du kan la være å sende inn skattemeldingen dersom alle opplysningene stemmer. Men:

– Da må du være klar over at du tidligst kan få skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode utbetalt i slutten av juni, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Til sammen er det utbetalte 20 milliarder kroner skatt til gode, noe som er mer enn 5 milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Skattedirektøren: Sjekk veilederen

Et vanlig råd er å føre opp fradrag dersom du er usikker. Schanke Funnemark vil gjerne nyansere dette.

– Hvis du er usikker på om det er fradrag du har krav på, vil jeg anbefale å sjekke Skatteetatens fradragsveileder. Den finner du på våre nettsider, sier hun.

I veilederen kan du krysse av for fradragene som kan gjelde deg. Så får du en samlet oversikt over hva du kan føre i skattemeldingen og hvordan du skal føre det.

Mange vil endre skattekortet

Som vanlig har mange tatt kontakt med Skatteetaten for å be om hjelp til skattemeldingen. Mange spørsmål handler om fordeling av lån og renter, hvordan de kan endre verdien på boligen pluss praktiske spørsmål om betaling av restskatt og når skattepengene kommer.

Et spørsmål som går igjen, er endring av skattekort.

– Både i fjor og i år har vi sett at det er svært mange som kontakter oss for å be om hjelp til å endre skattekortet sitt. Det er positivt at mange har et aktivt forhold til hvilken skatt de skal betale i løpet av året, sier Schanke Funnemark.

Skattemeldingen skal leveres før midnatt tirsdag 30. april.