– Dette er svindel, og politiet oppfordrer de som blir oppringt om å avslutte samtalen, opplyser Politidirektoratet, ifølge NRK.

Svindelforsøket går ut på at det tilsynelatende ser ut som man får en telefon fra politiet i Finnmark, men under disse samtalene prøver svindlerne å få tak i kontonummer eller BankID til den de ringer.

Politiet understreker i en pressemelding at de aldri vil be folk oppgi informasjon om kontonummer eller BankID over telefonen.

– Hvis det er noen som ringer og ber deg om å gi BankID, eller stiller deg masse spørsmål som du opplever som personlige så heller legg på, sier pressekontakt Roar Hanssen i Politidirektoratet.