– Værgudene holder en paraply over Norge denne uka, skriver Meteorologisk institutt på X, tidligere Twitter.

De legger ved et nedbørskart over uka, som viser at Norge skiller seg ut i Europa når det kommer til nedbør de kommende dagene.

– Frem til og med fredag er Norge et av de tørrere områdene i Europa, skriver meteorologene videre.

Kun i Sør-Spania og Portugal ventes det mindre nedbør enn Norge denne uka. Årsaken er at Norge slipper unna en lavtrykksbane som har truffet resten av Europa, et tilfelle som skjer et par ganger i året, opplyser statsmeteorolog Magnus Ovhed til NRK.

– Men det er litt artig siden Norge er kjent som et av de våteste landene i verden. Når vi da havner på det tørre, er det litt spesielt, sier Ovhed.

Det ventes likevel ikke noen uvanlig høye temperaturer i løpet av uka. Midt-Norge vil få det varmeste været, med temperaturer på 10–12 grader.