– Det er blitt et helt brutalt generasjonsskille, ikke bare mellom dagens unge og foreldregenerasjonen, men også til storesøskengenerasjonen, sier AUF-leder Astrid Hoem, som også sitter i programkomiteen, til Dagbladet Børsen.

Hun viser blant annet til at en enslig førstegangskjøper i 2010 hadde råd til 38 prosent av boligene i Oslo. Nå er tallet nede i 3,3 prosent. Hva som blir Aps medisin, er ikke klart, men flere radikale grep vurderes, ifølge avisa:

– Krav om at minst en tredel av utleieboligene i storbyene skal være studentboliger.

– Senke egenkapitalkravet i utlånsforskriften for førstegangskjøpere.

– Gi kommunene mulighet til å kreve at boliger i utbyggingsprosjekter selges under markedspris.

– Tidsbegrense reguleringsplaner for å presse på for raskere boligbygging.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er leder av programkomiteen. Hun sier bolig er en sak som klart skiller seg ut.

– Der er engasjementet massivt, og forslagene mange. Det blir en storsatsing på bolig, sier Brenna.

– Vi må se på hvilke krav kommunene kan stille. I høst kunne vi lese at Oslo har gitt grønt lys til over 10.000 boliger som ikke er bygd ennå. Samme høst leser vi at igangsetting av nye boliger i Oslo var på sitt laveste nivå på 25 år. Det driver prisene opp, sier hun.